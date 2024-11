Rom denkt an "Carbonara-Pakt" gegen Schröpfung von Touristen

Die Gemeinde Rom soll ein dementsprechendes Abkommen mit den Gastronomieverbänden abschließen. "Die erhöhte Nachfrage wird in Rom die Einzelhandelspreise in die Höhe treiben, was dem Ansehen der Stadt schaden wird", warnte der Konsumentenschutzverband. "Um der gestiegenen Nachfrage nach traditionellen Gerichten entgegenzuwirken, die die Preise in den Lokalen in die Höhe treibt und zu schändlichen Spekulationen führt, die nicht nur den Touristen, sondern auch den Römern schaden, schlagen wir einen Pakt zum Schutz der Konsumenten vor", so der Konsumentenschutzverband "Consumerismo No Profit".