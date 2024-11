Furrers "Begehren" endete bei Wien Modern in Sprachlosigkeit

Ein Ständchen wäre noch verfrüht gewesen. Dennoch stand Dienstagabend im Wiener Konzerthaus alles im Zeichen des 70. Geburtstags von Beat Furrer. Diesen begeht der österreichische Komponist Schweizer Herkunft am 6. Dezember und durfte sich im Rahmen von Wien Modern bereits feiern lassen. Anlass war eine konzertante Aufführung von "Begehren", Furrers wortgewandter und klangreicher Orpheus-Bearbeitung, die am Ende sprachlos machte.

2001 in Graz uraufgeführt, hat sich Furrer für seine Oper bei Autoren wie Cesare Pavese, Günter Eich, Ovid und Vergil bedient, um dem Mythos des griechischen Sängers, der seine geliebte Eurydike aus der Unterwelt zurückholen will, nachzuspüren. Doch steht hier kein narrativer Bogen im klassischen Sinn im Vordergrund, sondern werden vom Darstellerpaar - simpel als "Er" und "Sie" benannt - unterschiedliche Seelenzustände beleuchtet, die in erster Linie von Verlangen, Erinnerung und Sehnsucht erzählen.