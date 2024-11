Auto kam in Neu-Götzens von Straße ab und landete im Bach: 29-Jähriger schwer verletzt

Neu-Götzens – Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend auf der Neu-Götzner Landesstraße (L 304). Ein Auto dürfte auf der nassen Fahrbahn zunächst gegen den Randstein gefahren und darauf von der Straße abgekommen sein, berichtet die Polizei. Das Auto rutschte in weiterer Folge über den Hang und kam im Bachbett zum Stillstand. Als die Polizei gegen 22 Uhr am Unfallort eintraf, befand sich der Fahrer noch im Auto. Der 29-jährige Slowake war nicht ansprechbar.