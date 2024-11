Mann versteckte 320 Vogelspinnen unter dem Pulli: Schmuggler in Peru festgenommen

Lima – Ein Mann, der 320 Vogelspinnen unter seinem Sweatshirt versteckt nach Asien schmuggeln wollte, ist vor der Ausreise aus Peru am Flughafen von Lima ertappt worden. Bei der Sicherheitskontrolle hätten Beamten gemerkt, dass der Bauchbereich des 28-Jährigen ungewöhnlich gewölbt gewesen sei, teilte die nationale Forst- und Wildtierbehörde des südamerikanischen Landes mit. In Plastiktüten und kleinen Behältern, die er an seinem Körper befestigt hatte, habe der Mann außerdem 110 Tausendfüßler und neun Tropische Riesenameisen mit sich getragen.