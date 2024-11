Tiefkühlbeeren im Test: Bis zu sechs unterschiedliche Pestizide festgestellt

In allen konventionell angebauten Beerenprodukten waren Pflanzenschutzmittel nachweisbar. Wer pestizidfreie Tiefkühlbeeren will, greift besser zu Bioware. Entwarnung gibt es hingegen in puncto Hygiene.

Wien – Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat tiefgefrorene Beeren untersucht. Die gute Nachricht: Kein Produkt enthielt Krankheitserreger wie Noro- oder Hepatitis-A-Viren. Wer aber pestizidfreie Ware will, greift besser zu Bio-Erzeugnissen. „Die gefundenen Werte waren zwar niedrig, allerdings fanden wir in den konventionellen Produkten bis zu sechs unterschiedliche Pestizide“, sagte Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer. Die Bioprodukte im Test waren pestizidfrei.

Geprüft wurden jeweils neun Tiefkühl-Beerenmischungen und Tiefkühl-Himbeeren. Dabei sei in einem „Waldbeeren-Mix“ das seit Jahren in der EU nicht mehr zugelassene Insektizid Fenpropathrin festgestellt worden. „Zwar darf das Pestizid nicht mehr auf EU-Feldern eingesetzt werden, in Importen aus Nicht-EU-Ländern sind geringe Gehalte jedoch weiterhin erlaubt“, berichteten die Fachleute am Mittwoch. „Spar gab nach interner Kontrolle bekannt, die Auslieferung des Produktes mit den betroffenen Chargennummern gesperrt zu haben.“

Kaum bis gar keine Krankheitserreger gefunden

In keinem der 18 Produkte wurden Noro- oder Hepatitis-A-Viren gefunden. Auch andere Keime waren, wenn überhaupt, nur in wenigen Produkten nachweisbar, und dann meist in sehr geringen Konzentrationen. Das bedeute Entwarnung für all, die tiefgekühlte Beeren gerne unerhitzt verwenden, etwa für Smoothies oder Müsli. „Schwangeren, Kleinkindern, älteren oder kranken Personen raten wir dennoch, gefrorene Beeren sicherheitshalber nur zu verzehren, wenn diese zuvor auf mindestens 90 Grad erhitzt und Krankheitserreger damit abgetötet wurden“, riet Bauer.

Die Herkunft der Beeren war nur bei zwei Produkten auf der Verpackung angegeben. Auf Nachfrage nannten elf Hersteller konkrete Herkunftsländer, von fünf gab es nur vage Angaben wie „Herkunft EU und Nicht-EU“.

Die ausführlichen Testergebnisse ab 21. November 2024 in der Zeitschrift „Konsument“ und ab sofort auf www.vki.at/tiefkuehlbeeren24