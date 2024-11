Artist stürzte bei Dinner-Show in Stuttgart sechs Meter ab: Dessert noch serviert

Stuttgart – Ein Artist ist bei einer festlichen Dinner-Show in einem Zelt in Stuttgart im Südwesten Deutschlands abgestürzt. Der 32-jährige Künstler sei am Dienstag gegen 22.30 Uhr an einem Mast abgerutscht und rund sechs Meter auf einen Holzboden in der Zeltmitte gefallen, so ein Sprecher des Veranstalters. Dort sei er zunächst regungslos liegen geblieben. Seine Kollegen hätten ihn hinter die Bühne gebracht, ein Rettungswagen schließlich ins Krankenhaus.