Bei Wanderung in Brandenberg verunglückt: 71-Jähriger konnte nur mehr tot aufgefunden werden

Als am Dienstag ein 71-jähriger Mann von einer Wanderung zur Pulverer Kapelle nicht mehr zurückkam, alarmierte sein Schwiegersohn die Polizei. Diese konnten den Vermissten nur mehr tot auffinden.

Brandenberg – Am Dienstagnachmittag um etwa 15 Uhr war ein 71-jähriger Österreicher dabei zur Pulverer Kapelle oberhalb der L4 in Brandenberg zu wandern. Nachdem der Mann bis zum Abend nicht zurückkehrte, machte sich der Schwiegersohn auf die Suche nach dem Vermissten. Dabei konnte er beim Ausgangspunkt den Wagen des abgängigen Wanderers finden und verständigte in weiterer Folge die Polizei.