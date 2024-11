Eine Stube und ein Wein-Bistro zum Genießen und Verweilen

Das arbor in Sterzing lädt Sie ein, kulinarische Höhepunkte in einem ganz besonderen Ambiente zu erleben. Unsere Gäste dürfen sich auf zwei außergewöhnliche Genussbereiche freuen: die „arbor Stube“ und „arbor‘s Wine & Bistro“.

Sterzing- Die „arbor Stube“ ist das Herzstück des Hauses und vereint alpine Küche mit mediterranen Einflüssen in einer gemütlichen, exklusiven Zirmstube. Mit wenigen Plätzen entsteht hier eine intime Atmosphäre, die jedem Besuch eine ganz persönliche Note verleiht.

Das „arbor‘s Wine & Bistro“ lädt Sie ein, den Abend mit einem stilvollen Aperitif, einer exklusiven Spirituosen- oder Weinverkostung direkt am Tisch einzuläuten oder einfach bei z.B. einem guten Glas Wein zu entspannen. Dazu bieten wir kleine Aperitifbegleiter wie erlesene Käse- und Wurstwaren, Sardellen aus dem kantabrischen Meer oder unsere Vorspeisenvariation an, die den perfekten Auftakt für gesellige Genussmomente schaffen und den Aufenthalt in Sterzing bereichern.