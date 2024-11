Wenn ein ganzes (Tiny) House potenziell gestohlen werden kann, dann auch ein Flugzeug, ein Kirchenstuhl und eine Brunnenfigur, oder? Tatsächlich wurde es in der Geschichte Tirols zumindest versucht. Ob den Tätern der Diebstahl geglückt ist und was sonst noch alles in die Finger dreister Diebe kam, lesen Sie in unserer Chronik.