Tiroler Bauinnung schlägt Alarm

Die Baukonjunktur bricht zunehmend ein. Die Folgen sind für die Bauwirtschaft, für Wohnungssuchende und Beschäftigte weitreichend. Patrick Weber, Innungsmeister Bau in der WK Tirol, fordert von der Politik rasches und entschlossenes Handeln.

Die Tiroler Bauwirtschaft steht vor einer Krise. „Unsere Konjunkturumfrage zeigt deutliche Einbrüche in der Auftragslage und den Auftragserwartungen. Es sind die schlechtesten Werte seit fünf Jahren“, so Landesinnungsmeister Patrick Weber. Die Branche leidet unter steigenden Lohnkosten, hohen Zinsen und verschärften Kreditbedingungen, was zu weniger Wohnraum, steigenden Preisen und existenziellen Bedrohungen für Bauunternehmen und deren Beschäftigte führt.