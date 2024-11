„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Demirhan Kirhan

Demirhan Kirhan hat mehr als 30 Operationen bis zu seinem 20. Lebensjahr durchgestanden. In der Schule, im Alltag sah sich Demirhan mit Ablehnung konfrontiert. Doch er begann, diese Ablehnung in Stärke umzuwandeln.

In der neuen Folge der „LICHTblicke & Wegweiser“ spricht er darüber, wer ihm half, die seelischen Schmerzen zu überstehen, wie er die Ablehnung in Stärke umwandelte und seinen Frieden fand. Zu sehen ist das Interview am Donnerstag ab 18 Uhr.