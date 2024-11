Elisabeth Schwetz: FPÖ nominiert Oberösterreicherin als neue Volksanwältin

Wien – Die Volksanwaltschaft ist wieder komplett. Der Nationalrat wählte am Mittwoch auf Vorschlag der FPÖ die 42-jährige Juristin Elisabeth Schwetz in diese Funktion. Die Oberösterreicherin war u. a. 2012 bis 2015 Büroleiterin des dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer. Seit 2018 war sie Bezirkshauptfrau von Wels-Land (Oberösterreich).

„Die Volksanwaltschaft bietet den Österreichern Hilfe an, wenn sie sich von den Behörden nicht gerecht behandelt fühlen. Als Bezirkshauptfrau kenne ich die Sicht der Behörde und kann somit dazu beitragen, die Fälle im Sinne der Menschen bestmöglich zu vertreten“, kommentierte Schwetz in einer Aussendung ihre Nominierung. FPÖ-Chef Herbert Kickl hob ihren „besonders stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn“ hervor.

Die neue Volksanwältin wurde 1982 in Linz geboren und absolvierte in Wien die Studien der Rechtswissenschaften und der Romanistik. Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Jahr 2006 als parlamentarische Mitarbeiterin beim FPÖ-Nationalratsabgeordneten Lutz Weinzinger, danach wurde sie Referentin im freiheitlichen Parlamentsklub. Sie war von 2013 bis 2015 Büroleiterin des dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer und danach in derselben Funktion für Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner tätig. Danach wechselte sie in die Verwaltung. 2018 wurde zur Bezirkshauptfrau des Bezirks Wels-Land bestellt.