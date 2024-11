Biathlon pur beim Weltcup in Hochfilzen

Der Biathlon Weltcup in Hochfilzen von 13. bis 15. Dezember verspricht auch in diesem Jahr packende Rennen und ein tolles Rahmenprogramm. Die vielen Fans verwandeln das Stadion in einen Hexenkessel und sorgen für eine großartige Atmosphäre.

Nach den ersten Schneeboten in der vergangenen Woche, steigt in Hochfilzen die Vorfreude auf den Biathlon Weltcup von 13. bis 15. Dezember. Zehntausende Fans pilgern jedes Jahr in die kleine Gemeinde im PillerseeTal und sorgen für eine wahre Gänsehautatmosphäre im Stadion sowie entlang der Strecke. Dabei sind die Zuschauer ihren Stars so nahe, wie sonst wohl bei keiner anderen Wintersportveranstaltung.

Gänsehaut garantiert

Die Tribünen bieten einen direkten Blick auf Start und Ziel sowie den Schießstand. Große Videowalls sorgen für zusätzlichen Durchblick, während Musik und Sprecher die Stimmung auf den Höhepunkt treiben. „Die Fans sind zweifellos das Salz in der Suppe. Wenn zehntausende Zuschauer jubeln, bekommen nicht nur wir eine Gänsehaut, sondern auch unsere Athletinnen und Athleten nochmals einen zusätzlichen Motivationsschub“, freut sich der Chef des lokalen Organisationsteams, Franz Berger.

Packendes Programm

Die drei Renntage sind auch in diesem Jahr gespickt mit spannenden Bewerben. Den Auftakt bilden am Freitag, 13. Dezember, die Sprintrennen. Für die heimischen Biathlonstars rund um Anna Gandler, Lisa Hauser, Simon Eder und Felix Leitner geht es dabei nicht nur um Topresultate, sondern auch um eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag. Mit den Staffelbewerben geht das dreitägige Biathlonfest am Sonntag zu Ende. Die Siegerehrungen finden jeweils direkt im Anschluss an die Wettkämpfe statt und rund um die Rennen sorgt ein buntes Fanprogramm dafür, dass der Jubel nicht nachlässt. Am Freitag und Samstag steigt zudem im Kulturhaus Hochfilzen die Biathlon Party.

Tickets und Anreise

Tages- und Generalkarten für Tribünen, Strecke oder den VIP-Bereich können bequem auf www.biathlon-hochfilzen.at oder skiaustriaticket.at bestellt werden.

Für eine kostenfreie Anreise mit dem öffentlichen Verkehr, kann beim VVT ein Ticket gebucht werden. Dieses gilt als Fahrschein für die tirolweite An- und Abreise zur Veranstaltung mit allen VVT-Nahverkehrsverbindungen (ausgenommen Kernzone Innsbruck, ÖBB IC, ÖBB EC, ÖBB Railjet und WESTbahn).

Shuttlebus-Verbindungen von Saalfelden nach Hochfilzen und innerhalb des PillerseeTals stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.