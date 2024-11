Handwerksberufe für ugandische Jugendliche

Bruder und Schwester in Not bittet um Spenden

Innsbruck/Kotido - Sorgsam schneidet Oscar Omara die Sohle der Sandale aus und zeigt einem Dutzend Jugendlicher, wie man sie richtig verklebt. Vor wenigen Jahren war er noch einer von ihnen, heute unterrichtet der junge Mann andere angehende Schuster:innen. Oscar Omara lebt in Panyangara, einer kleinen Stadt im Nordosten Ugandas. „Bevor ich die Ausbildung als Schuhmacher begonnen habe, war mein Leben ziemlich schwer,“ erzählt er. „Es gab für mich keine Möglichkeit Geld zu verdienen, um Lebensmittel zu kaufen. Als ich von dem Projekt der Mill Hill Missionaries mit Bruder und Schwester in Not hörte, wollte ich sofort mitmachen.“

74 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze

Oscar Omaras Heimatstadt liegt in der äußerst trockenen Karamoja-Region. Durch die Abgeschiedenheit, Analphabetismus und mangelnde Grund- und Gesundheitsversorgung, leben fast drei Viertel der Menschen unter der Armutsgrenze.

Bruder und Schwester in Not setzt hier gemeinsam mit den Mill Hill Missionaries, der lokalen Partnerorganisation, ein Projekt zur Verbesserung der Zukunftschancen von Jugendlichen um. Mädchen und Burschen können sich durch Trainings als Schneider:innen, Friseur:innen oder Schuster:innen ausbilden lassen.

Perspektiven durch Handwerksberufe

Alle Projektaktivitäten werden anhand von sogenannten Empowerment-Gruppen durchgeführt. Eine solche Gruppe war es, der Oscar Omara vor wenigen Jahren beitrat, um die Perspektiven für seine Zukunft zu verbessern. Neben der Handwerksausbildung nahm er mit der Gruppe an unterschiedlichen bewusstseinsbildenden Workshops teil. „Heute bin ich sogar Mitglied einer Spargruppe,“ erzählt Oscar Omara. „Mein Leben hat sich sehr verändert. Sogar Schulsachen für meine jüngeren Geschwister kann ich kaufen!“ In einer Gegend, in der nur ein Viertel der Erwachsenen lesen und schreiben kann, will das etwas heißen. Teil des Projekts ist Oscar Omara nach wie vor. Das Wissen, das er erworben hat, gibt er nun gerne weiter, damit auch andere junge Menschen Einkommensmöglichkeiten und Perspektiven erhalten.

Bitte unterstützen auch Sie ugandische Jugendliche

In Tirol wird im Rahmen der Adventsammlung von Bruder und Schwester in Not für das Projekt gesammelt. Bereits 25 Euro ermöglichen einem jungen Menschen, an einem dreimonatigen Training teilzunehmen. 162 Euro kostet ein Jahr Ausbildung mit Handwerksutensilien. Handwerksberufe ermöglichen auch in der abgeschiedenen Karamojaregion langfristige und nachhaltige Einkommensquellen.