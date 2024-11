85-jährige Fußgängerin in Innsbruck mit Auto angefahren: Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Am Dienstag wurde eine 85-jährige Fußgängerin in Innsbruck von einem Auto angefahren und verletzt. Die Frau war gegen 13.15 Uhr in der Amraserstraße am westlichen Gehsteig hinter einem in einer Tiefgarageneinfahrt befindlichen Auto vorbeigegangen, als dieses plötzlich zurücksetzte und die Frau umstieß.