Kein Einspruch: Außenamt holt Salzburger Terrorverdächtige aus Syrien zurück

Maria G. war 2014 als 17-Jährige zur Terrormiliz IS ausgereist. Per Gericht erstritt sie die Rückholung für sich und ihre Kinder. Sie sagt, sie sei geläutert.

Wien, Salzburg – Die Salzburgerin und nach eigenen Angaben geläuterte IS-Anhängerin Maria G. kann mit ihren kleinen Söhnen zurück nach Österreich. Das Außenministerin teilte am Mittwoch mit, dass es keine Revision gegen einen entsprechenden Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) einlegen werde. Die Rückholung aus einem kurdischen Lager in Nordsyrien ist offenbar bereits eingeleitet. Man arbeite in enger Abstimmung mit internationalen Partnern an den Planungen dafür, hieß es. Dies sei angesichts andauernder Kämpfe in der Region „äußerst komplex“. Die Sicherheit des österreichischen Einsatzteams sowie von Maria G. und ihren Kindern habe „oberste Priorität“.