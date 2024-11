USA hoffen auf baldige "diplomatische Lösung" in Nahost

Die US-Regierung geht davon aus, dass Israel im Kampf gegen die Hisbollah im Libanon wichtige Ziele erreicht hat und daher ein Ende des Kriegs nahe sein könnte. Israels Armee habe die Infrastruktur der Miliz in Grenznähe "wirklich sehr wirkungsvoll beseitigt", sagte Außenministeriums-Sprecher Matthew Miller in Washington. Deshalb sei die Hoffnung, "dass wir jetzt eine diplomatische Lösung finden können". US-Vermittler Amos Hochstein ist am Mittwoch in Israel eingetroffen.