Hälfte der Lawinenunfälle betrifft erfahrene Bergsportler

Die kalten Temperaturen mit Schneefällen am Berg lassen Bergsport-Begeisterte schon der anstehenden Wintersaison entgegenfiebern. Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) machte daher auf die Lawinengefahr aufmerksam, die insbesondere "Experten" betrifft. An rund der Hälfte der Lawinenunfälle der vergangenen Jahre waren nämlich erfahrene Bergsportler beteiligt. Laut Michael Larcher, Leiter der ÖAV-Bergsportabteilung, geben sich diese "leicht einer Illusion der Kontrolle hin".

"Profis sind viel unterwegs und machen laufend erfolgreiche Erfahrungen. Immer mehr kann sich dann das Gefühl etablieren, man hätte die Kontrolle über Gefahren am Berg", meinte Larcher gegenüber der APA. Doch gerade in Zusammenhang mit Lawinen sei dies "von Grund auf falsch". Man müsse das "Klischee aufgeben, dass am Berg nur Einsteiger, Leichtsinnige und Touristen verunglückten", hielt er fest.