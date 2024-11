Sowohl auf bayerischer als auch auf Tiroler Seite werden kritische Stimmen zu den Kraftwerksplänen an der Leutascher Ache laut. Anrainer in Mittenwald fürchten sich vor einer lange anhaltenden Baustelle und der Tunnelsprengung. In Tirol sieht man hingegen die Natur in der Klamm bedroht.