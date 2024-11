Schmerzhafte Nachricht: Boris Becker trauert um seine verstorbene Mutter

Berlin – Elvira Becker, Mutter von dem einstigen Tennis-Star Boris Becker, ist tot. Laut Berichten deutscher Medien starb sie im Alter von 89 Jahren. Der Anwalt ihres Sohnes bestätigte dies gegenüber der Bild-Zeitung: „Boris Becker ist in tiefer Trauer.“ Die beiden sollen demnach ein sehr inniges Verhältnis gehabt haben.

Weiter hieß es in der Bild, dass ihr Sohn, der aktuell mit Ehefrau Lilian in Mailand lebt, unterwegs in seine Geburtsstadt sei. Er wurde umgehend von ihrem Ableben informiert. (TT.com)