Verschwundenes Baby tot auf Wiener Klinikgelände gefunden: Mutter festgenommen

Wien – Das seit Donnerstag in der Wiener Klinik Favoriten verschwundene Baby ist tot beim Spitalsgelände aufgefunden worden. Das teilte die Wiener Polizei mit. Demnach ist die Mutter des erst rund eine Woche alten Säuglings dringend tatverdächtig, das Mädchen in der Kundratstraße bei der Klinik in einen Abfallcontainer geworfen zu haben. Sie wurde festgenommen. Das Baby war am Donnerstag kurz vor Mittag aus der neonatologischen Station des Spitals verschwunden.