Mohari kauft nach Signa-Insolvenz Hotel Bauer in Venedig

Die Mohari Hospitality Group gehört zur Luxushotelkette Four Seasons. Der Deal ist rund 300 Millionen Euro schwer.

Venedig, Wien – Nach der Insolvenz der Immobiliengruppe Signa des Tiroler Firmengründers René Benko hat die Mohari Hospitality Group, Eigentümerin der Luxushotelkette Four Seasons, das traditionsreiche Hotel Bauer in Venedig erworben. Der Kaufpreis liege bei rund 300 Mio. Euro, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung Sole 24 Ore (Donnerstagsausgabe). 150 Mio. Euro sollen in die Modernisierung der 120 Gästezimmer investiert werden. Betreiberin des Hotels soll die Gruppe Rosewood werden.