Würzig und wohltuend: Asiatische Suppen aus dem Tingting Asiamarkt zum Nachkochen

Im neuen Tingting Asiamarkt spielen Ramen eine wichtige Rolle. Die würzig-kräftige Brühe mit der sorgfältig gewählten, frischen Einlage gibt's fertig zubereitet an der Theke und in diversen Ausführungen in der eigens dafür eingerichteten Abteilung. Die Inhaberin, Tingting Wu, verrät nicht nur, wie man Ramen-Suppe zubereitet, sondern auch, was ihre Asia-Lieblingssuppe ist.