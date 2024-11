Snowfest, viele Weihnachtsmärkte und die Seer live in Concert: Das ist los in Tirol

Der November geht langsam aber sicher dem Ende entgegen und schon bald startet wieder die Adventszeit. Dementsprechend winterlich und fast schon weihnachtlich sind die Events diese Woche. Beim Snowfest in Innsbruck etwa wird die bunte Vielfalt des Wintersports gefeiert. Ebenfalls gefeiert wird mit den Seern am Samstag und Sonntag. Außerdem öffnen in ganz Tirol zahlreiche Weihnachtsmärkte inklusive eines Besuchs des Coca-Cola Weihnachtstrucks in Rum. Und in Reutte balanciert ein Slackline-Weltmeister hoch über dem Boden. Die Highlights des Wochenendes im kompakten Überblick.