Klimawandel in den Alpen: „Um in den Bergen zu überleben, muss man zusammenhelfen“

Ein hochkarätig besetztes Podium um Glaziologin Andrea Fischer diskutierte über das Leben in den Bergen in Zeiten der Klimakrise.

Die renommierte Glet­scherforscherin von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften diskutierte im Vorfeld des traditionellen Tirol-Empfangs am Mittwochabend in Wien über den Klimawandel im alpinen Raum. Geladen hatte zu der Veranstaltung der Club Tirol in Wien.