Trumps Wunschkandidat verzichtet: Matt Gaetz wird doch nicht Justizminister

Washington – Der umstrittene Kandidat des designierten US-Präsidenten Donald Trump für das Amt des Justizministers, Matt Gaetz, steht für den Kabinettsposten nicht mehr zur Verfügung. Die Diskussion über seine Nominierung sei zu einer Ablenkung geworden, schrieb der erzkonservative republikanische Abgeordnete am Donnerstag auf X (ehemals Twitter). Es dürfe keine Zeit verschwendet werden mit „unnötig in die Länge gezogenem Washingtoner Gerangel“, der Justizminister müsse vom ersten Tag an handeln können.