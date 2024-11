Schneefall sorgt für Totalsperre der Arlberg-Passstraße: Arlbergtunnel wurde kurzzeitig geöffnet

Der am Donnerstag eingetretene starke Schneefall am Arlberg führte dazu, dass die Arlberg-Passstraße (B179) am frühen Abend zwischen der Landesgrenze Tirol/Vorarlberg und St. Anton komplett in beide Richtungen gesperrt werden musste. Ein Ausweichen über den Arlbergtunnel war eigentlich aufgrund der Generalsanierung des Tunnels nicht möglich.

Wie die Asfinag aber berichtet, wurde der Tunnel aufgrund des anhaltenden Schneefalls gegen 20 Uhr jedoch temporär geöffnet. So wurde über einen wechselseitigen Konvoi in Begleitung der Asfinag und durch Vorselektion der Polizei vor Ort jeweils eine bestimmte Anzahl an Fahrzeuge durch den Tunnel durchgelassen. Dies soll helfen, die Passstraße zu entlasten, bis die Straßenmeistereien den Weg wieder freigemacht haben, so Asfinag Sprecher Alexander Holzedel. Der Tunnel selbst wird wohl erst am Freitagnachmittag wieder für den gesamten Verkehr freigegeben, so Holzedl.