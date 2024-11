Immersive Show: Die Wiener Votivkirche in neuem Licht

In der Wiener Votivkirche ist ab kommender Woche nicht mehr nur das Licht Gottes zu erblicken, sondern auch jenes der immersiven Lichtshow "Light of Creation". Unter diesem Titel inszeniert der heimische Counterstar Max Emanuel Cenčić im markanten, neogotischen Kirchenbau das Event, das am Freitag Premiere feiert und die biblische Schöpfungsgeschichte in monumentalen Bildern neu erzählen möchte.