Wie sich ÖVP, SPÖ und NEOS organisieren: Mitte Dezember ist Zwischenbericht fällig

Die Koalitionsgespräche zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS laufen an. 300 Personen arbeiten in sieben Themenclustern, 33 Untergruppen und vielen Sitzungen.

Wien, Innsbruck – Die Innsbrucker Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr (SPÖ) kommt dieser Tage nicht vom Telefon. Sie koordiniert für die Sozialdemokraten in den Koalitionsverhandlungen den Themencluster 7, „Bildung, Innovation und Zukunft“. Die erste Herausforderung besteht darin, Termine zu finden. ÖVP-Verhandlerin Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl ist noch im steirischen Landtagswahlkampf eingespannt. Der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat Verpflichtungen in Brüssel.

Die drei Parteien haben für die Verhandlungen ein komplexes System erdacht. Sie versuchen, in sieben Themenclustern mit insgesamt 33 Untergruppen ein Programm für eine künftige Bundesregierung auszuarbeiten. Die Untergruppen berichten ihre Ergebnisse in die Hauptgruppen, diese wiederum in die Steuerungsgruppe. Die Ampelfarben signalisieren den Stand der Beratungen. Grün zeigt Konsens. Gelb steht für Diskussionsbedarf, bei Rot sind die Chefs gefragt.