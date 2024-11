Eskalation im Schatten der Rückkehr Trumps

Russland soll gestern nach Angaben aus Kiew erstmals eine Interkontinentalrakete auf ein Ziel in der Ukraine abgefeuert haben. Russlands Präsident Wladimir Putin sprach später vom Einsatz einer neu entwickelten Mittelstreckenrakete mit Hyperschallgeschwindigkeit. Eines ist jedenfalls klar: Der gestrige Angriff soll im Westen als Machtdemonstration Russlands verstanden werden. Und als Antwort auf den Einsatz US-amerikanischer und britischer Raketen von Seiten der Ukraine auf Ziele in Russland. Washington hatte Kiew vor einigen Tagen grünes Licht für den Einsatz von ATACMS-Raketen auch gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet gegeben. Zudem liefern die USA Kiew Antipersonenminen, um den russischen Vorstoß in der Ostukraine zu stoppen.