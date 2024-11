Pkw geriet in Gegenverkehr: Autofahrerin bei Frontalkollision in Grinzens verletzt

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es am Donnerstagabend in Grinzens zu einer Frontalkollision zweier Autos gekommen. Wie die Polizei berichtet, geriet ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der auf der Sellrainer Landesstraße in Richtung Kematen unterwegs war, gegen 21.15 Uhr in einer eisglatten Kurve auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Autofahrerin (60) konnte nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge prallten zusammen. Laut Polizei wurden in beiden Autos die Airbags ausgelöst.