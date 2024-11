Brand in Mieminger Pflegeheim: Bewohnerin und Pfleger in Krankenhaus eingeliefert

Mieming – Ein brennender Mülleimer im Wohn- und Pflegeheim in Mieming hat am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Bewohnerin den Inhalt eines Aschenbechers in einem Mülleimer entsorgt. Dieser fing dann Feuer und löste gegen 23.30 Uhr den Rauchmelder bzw. den Brandmeldealarm aus.