„Falsche“ Polizisten schlugen wieder zu: 97-jährige Tirolerin übergab Wertsachen an Betrüger

Innsbruck – Wie das Landeskriminalamt berichtet, riefen Unbekannte am Mittwochnachmittag eine 97-jährige Seniorin aus Innsbruck an und gaben sich als Polizisten aus. Die unechten Beamten verleiteten die Seniorin mit dem sogenannten Kautionstrick dazu, ihnen ihre Wertsachen zu übergeben. Die Frau stimmte zu und übergab einer angeblichen Polizistin wenig später die Wertsachen an ihrer Wohnadresse persönlich. Der verursachte Schaden in dem Fall beläuft sich auf rund 25.000 Euro.