Milliarden-Grand-Prix in Las Vegas: Die Stadt der Sünde träumt von der Pole-Position

Las Vegas – Bei den US-Amerikanern muss man nicht lange nachfragen: „Zuerst die Show, dann die Action.“ So lautet das Motto bei ihren Traditionssportarten Football (NFL), Eishockey (NHL), Baseball (MLB) und Basketball (NBA). Und das funktioniert. Hierzulande tut man sich mit diesem Ansatz allerdings schwer(er). In Europa gehört die Vorfahrt dem Sport, danach kommt das Rundherum. Branchenprimus Max Verstappen („Las Vegas? 99 % Show, 1 % Sport“) bestätigte das mit seinen Aussagen – gegen den Trend wird aber auch „Super Max“ nicht viel tun können.

Die Formel-1-Mehrheitsbesitzer von Liberty Media, die zugleich als Veranstalter in Las Vegas in Erscheinung treten, haben eine klare Vision: Man will den Wüsten-Auftritt zum profitabelsten Rennen des Jahres machen. Ein zweites Monaco, bei dem ein Hauch von „Super Bowl“ (Football-Endspiel) verbreitet wird. Mit einem Starauflauf aus der Musikbranche und Hollywood. Und Zuschauern aus der „Reich und Schön“-Kategorie, die an dem Wochenende vor allem eines tun: ihr Geld ausgeben.