Kramsach – Am Freitag gegen 7.40 Uhr kam ein 24-jähriger Rumäne mit seinem Lkw auf der Landstraße in Kramsach von der Fahrbahn ab. Er prallte seitlich gegen das Auto einer 39-jährigen Österreicherin, die in die gleiche Richtung unterwegs war. Die Ursache ist unklar. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. (TT.com)