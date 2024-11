Der Winter ist da. Nicht nur am Berg, auch im Tal. In Gurgl geht man jetzt erleichtert in den Start ins Weltcup-Wochenende mit den zwei Slalom-Bewerben am Samstag (Damen) und Sonntag (Herren; jeweils 10.30 bzw. 13.30 Uhr). Aber geht es überhaupt noch besser als im Vorjahr?