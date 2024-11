Autofahrerin übersah beim Abbiegen Radler: 25-Jähriger schwer verletzt

Innsbruck – Mit schweren Verletzungen musste am Freitagvormittag ein Fahrradfahrer in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Der 25-jährige Italiener war um kurz nach 10 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Blasius-Hueber-Straße unterwegs, ebenso wie eine 67-jährige Autofahrerin. An der Kreuzung mit dem Innrain wollte der 25-Jährige geradeaus in die Anichstraße weiterfahren, die 67-Jährige nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie den Radler.