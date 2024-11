Polizeiauto übersehen: Drei Verletzte bei Kollision in Steinach am Brenner

Steinach am Brenner – Drei Verletzte forderte ein Autounfall am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Steinach am Brenner. Laut Polizei prallte ein 19-jähriger Autofahrer gegen einen Polizeiwagen, dieser wiederum geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem weiteren Auto.