Elf Tote nach israelischem Angriff im Zentrum Beiruts

Israels Luftwaffe greift seit Freitag in mehreren Wellen immer wieder in den südlichen Vororten Beiruts an. Auch am Morgen gab es dort nach Angaben von Augenzeugen bereits mehrere Angriffe. Zuvor veröffentlichte das israelische Militär Evakuierungsaufrufe. Die Armee sprach von Angriffen auf Waffenlager und "terroristischer Infrastruktur" der Hisbollah.