Skodas superbes Meisterstück in vierter Generation überzeugt im Test

Skoda wird immer mehr zum Aushängeschild im Volkswagen-Konzern. So präsentiert sich der Superb in seiner vierten Generation als überaus geräumiger Kombi auf höchstem konstruktiven Niveau – und Spatzendurst.

Schon vor 23 Jahren hatte sich abgezeichnet, dass Skoda zu den stark aufstrebenden Marken gehört. Der Volkswagen-Konzern trug dem Rechnung und kreierte mit dem Superb ein Spitzenmodell auf Basis des VW Passat. Zur vierten Generation des Superb wurden beide Modelle nun gleich zusammen entwickelt und laufen auch gemeinsam vom Band. Mittlerweile zählen die Konzerngeschwister von Raumfülle und konstruktiver Dichte her zur oberen Mittelklasse.

Zur TT rollte nun der neue Superb mit dem beliebten 150-PS-Diesel und als Combi zum Test an. Schon von der Optik her ein Fahrzeug, wie aus einem Guss. Eine Außenlänge von über 4,9 Metern vereint sich mit Liebe zum Detail und zeitloser Formgebung zu einem der elegantesten Kombis seiner Klasse. Irgendwie wirkt dieser Superb wie für die Ewigkeit gebaut.

Vielleicht liegt dies auch an der sicht- und fühlbaren Qualitätsanmutung. So wirken im Innenraum Gestaltung und Details wie Lüftungsregler fast schon edel, die Mittelkonsole ist mit dem Fach für induktives Handy-Laden, Anschlüssen und Ablagen bis hin zu zwei Flaschenhaltern äußerst durchdacht umgesetzt. Informiert wird über das neue Multimedia-System des Konzerns, das im Superb einen 12,9 Zoll großen Schirm bereithält. Im Gegensatz zur früheren Generation reagiert dieses nun blitzschnell und wartet mit einer nahezu perfekten Navigation auf. Überhaupt geriet die gesamte Bedienung im Skoda getreu dem Simply-clever-Motto klasse. So befinden sich unter der Lüftungseinheit erfreulicherweise drei Drehregler, die jedoch nicht nur der Klimatisierung dienen. „Smart Dials“ nennen sich die Regler, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden können.