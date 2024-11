Auto überschlug sich bei Unfall im Stubai mehrmals und wurde von Stein zertrümmert

Wegen des Schnees kam ein 21-jähriger Italiener am Freitag von der Fahrbahn ab und wurde verletzt, nachdem sein Auto mehrere Meter in die Tiefe gestürzt war.

Neustift – Am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr war ein italienischer Staatsbürger mit zwei weiteren Personen in einem Auto im Stubaital unterwegs. Sie befanden sich in der Nähe der Talstation des Stubaier Gletschers in Neustift, als der Wagen aufgrund der Schneeverhältnisse ins Schleudern und schließlich über den Fahrbahnrand hinaus kam.