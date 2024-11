Ausschreitungen nach Anschlägen auf Schiiten in Pakistan forderten 32 Tote

Peshawar – Nach zwei Anschlägen auf schiitische Muslime im Nordwesten Pakistans hat es bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten Dutzende Tote gegeben. Nach „neuesten Berichten“ seien bei den Auseinandersetzungen an zahlreichen Orten insgesamt 32 Menschen getötet worden, sagte ein hochrangiger Behördenvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Es handelte sich demnach um 18 Schiiten und 14 Sunniten.

Am Donnerstag waren im Bezirk Kurram zwei getrennte, unter dem Schutz von Polizeikräften stehende Konvois schiitischer Muslime angegriffen worden. Bewaffnete Männer eröffneten das Feuer auf die Menschen. Unter den mindestens 43 Toten waren den Behörden zufolge sieben Frauen und drei Kinder. Von den 16 Verletzten schwebten elf am Samstag noch in Lebensgefahr, wie Behördenvertreter der AFP sagten. Die Gewalttaten zog Proteste in mehreren pakistanischen Städten, darunter die Handelsmetropole Karachi, nach sich.