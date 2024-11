Wenn es nicht so läuft, wie es soll: Tränen, Trost und Ärger beim Heim-Weltcup in Gurgl

Für Tirols Skirennläuferinnen lief der Heim-Weltcup in Gurgl nicht nach Wunsch. Keine der vier Lokalmatadorinnen schaffte es in den zweiten Durchgang. Die Ötztalerin Franziska Gritsch blieb hinter den eigenen Erwartungen und haderte: „So kann es nicht weitergehen.“

Gurgl - Die Sonne strahlte, die Piste war perfekt, es hätte so schön sein können. Doch nicht für alle lief der Heim-Weltcup in Gurgl nach Wunsch. Ausgerechnet Tirols Skirennläuferinnen hatten sich auf Tiroler Boden mehr erhofft: Die Ötztalerin Franziska Gritsch blieb mit 3,30 Sekunden hinter der Halbzeitführenden Mikaela Shiffrin und Rang 47 deutlich hinter den Erwartungen. „Das Training war richtig gut, heute habe ich mir aber wieder schwerer getan.“ Es brauche mehr Lockerheit, allerdings auch ein besseres Gefühl, haderte sie und meinte damit auch Abstimmungsprobleme nach dem Materialwechsel. Die Enttäuschung war ihr ins Gesicht geschrieben: „Vielleicht fahre ich gleich noch mal rauf mit der Gondel, um zu trainieren, weil so kann es nicht weitergehen.“