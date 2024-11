Auto stürzte nach Auffahrunfall vier Meter ab: 22-Jähriger in Sölden verletzt

Sölden – Zu einem Auffahrunfall kam es Samstagmittag in Sölden. Ein 22-jähriger Deutscher fuhr mit dem Auto auf der Ötztal Straße (B 186) in Richtung Längenfeld. Im Fahrzeug saßen drei weitere Personen. Als der Mann in den Mühlenweg einbog, krachte ein 26-jähriger Österreicher mit seinem Klein-Lkw in den Kombi.