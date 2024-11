Russland verbietet „Werbung“ für Kinderlosigkeit: Hohe Geldstrafen bei Verstoß

Moskau – Das öffentliche und auch private Werben für Kinderlosigkeit in Russland ist ab sofort unter Strafe verboten. Kremlchef Wladimir Putin unterzeichnete ein Gesetz, das für jeden Verstoß Geldstrafen von bis zu einer Million Rubel (etwa 9300 Euro) vorsieht. Somit dürfe in Internet, Werbung und Medien die Idee der Kinderlosigkeit nicht mehr verbreitet werden. Vor allem unter Jugendlichen dürfe dafür nicht geworben werden, so Wjatscheslaw Wolodin, Chef der Staatsduma.