Rossi erzielt in NHL sein sechstes Saisontor

Marco Rossi hat in der National Hockey League sein sechstes Saisontor erzielt. Beim 3:4 nach Penaltyschießen bei den Calgary Flames glich der Vorarlberger am Samstag (Ortszeit) 34 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3 aus. Davor hatte Rossi einen Assist zum Anschlusstor seines Teams zum 2:3 angeschrieben. Nach torloser Verlängerung scheiterten vier der fünf Wild-Profis in der Entscheidung, dabei auch Rossi bei seinem Versuch gegen Calgarys Goalie Dan Vladar.