Biden: Niemand kann Klima-Revolution rückgängig machen

US-Präsident Joe Biden hat die Beschlüsse der Weltklimakonferenz als "historisch" begrüßt und vor der Amtsübernahme seines designierten Nachfolgers Donald Trump einen klimapolitischen Rückfall in alte Zeiten für aussichtslos erklärt. "Mögen manche auch versuchen, die in den USA und weltweit laufende Revolution sauberer Energien zu leugnen oder zu verzögern, niemand kann sie rückgängig machen - niemand", betonte Biden in einer Stellungnahme nach Abschluss der COP29 in Baku.