Tiroler Teams bleiben ungeschlagen: Hypo und TI weiter souverän

Innsbruck – Auch wenn es in der Champions League nicht nach Wunsch lief: In der heimischen Austrian Volley League (AVL) bleibt das Hypo Tirol Volleyballteam eine Klasse für sich. Die Innsbrucker setzten sich gestern mit einem klaren 3:0-Sieg (20, 17, 21) gegen den Tabellenzweiten UVC Ried durch. Damit verteidigt Hypo Tirol nicht nur seine Spitzenposition, sondern bleibt auch weiterhin ungeschlagen. Bereits heute (16 Uhr) wartet im Austrian Volley Cup in Korneuburg Zweitligist Bisamberg.