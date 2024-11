Mazda CX-80: Japanisches Raumschiff mit Hang zum Luxus

Der CX-80 ist Mazdas neues Spitzenmodell. Das imposante fünf-Meter-SUV als Hybrid im Test.

Mazda seit Jahren für ausdrucksstarkes Design, schöne Innenraumgestaltung und technische Eigenständigkeit. Dies zieht sich vom Mazda 2 weg quer durch die Modellpalette. Diese wurde nun durch ein neues Spitzenmodell gekrönt – dem CX-80.

Hinter der Modellbezeichung steht zweierlei: Das bisherige Spitzenmodell CX-60 als Basis, also ein hochklassiges SUV mit ebensolchem Motorenangebot: Einem neu entwickelten 3,3-Liter-Diesel-Sechszylinder (!) mit 500 Newtonmeter Drehmoment und 254 PS sowie einem 2,5-Liter-Benziner als Plug-In-Hybrid und einer Systemleistung von 327 PS. Drehmoment: Ebenso 500 Newtonmeter. Die wuchtige Kraft ist dabei immer an eine Achtgangautomatik und Allradantrieb gekoppelt. Andererseits bedeutet CX-80: CX-60 plus 25 Zentimeter ab der B-Säule.

Fürstliche Platzverhältnisse

Klingt nicht nach viel, herausgekommen ist durch die Verlängerung aber ein neues Auto. So gibt es den 80 serienmäßig als Siebensitzer mit um 12 Zentimeter verschiebbarer Sitzbank in der zweiten Sitzreihe oder als Sechssitzer mit zwei „Captains Seats“ – also luxuriösen Einzelsitzen mit Ellbogenstützen in der zweiten Reihe.

Sitz vorschieben und rein in die dritte Reihe. Gelingt auch (gelenkigen) Erwachsenen. © Reinhard Fellner

So lässt es es sich gepflegt Reisen oder im Alltag bis zu sechs Kinder abholen. Auch in der dritten Reihe fahren Erwachsene auf kürzeren Distanzen gerne mit. Einziger Nachteil all dieser SUV-Konzepte mit bis zu sieben Sitzen: Fahren alle mit, bleibt noch Kofferraum im Volumen eines Mazda 2. Geht es an die Adria, kann dann nur noch eine Dachbox helfen.

Schöner Wohnen: Auf optisch ansprechende Innenräume versteht sich Mazda. Auch die Bedienung per Handdrehrad in der Mittelkonsole ist einfach. © Reinhard Fellner

Im TT-Test fuhr der CX-80 als Hybrid vor. In der Stadt passend zur herrschaftlichen Innenausstattung als nervenschonendes und souveränes Gesamtpaket herrlich leise und knapp 50 Kilometer auch rein elektrisch. Zweieinhalb Stunden dauert die Ladung der Batterie.

Fahrprofil und Lademöglichkeit bestimmen Motorenwahl

Nur derjenige sollte den Hybrid aber dem Diesel vorziehen, der Aufladen auch täglich bewerkstelligen kann. Der Entfall des 175 PS-Elektroantriebs lässt den 191-PS-Benziner bei 2240 Kilo Leergewicht im Tiroler Gebirg nämlich ansonsten etwas angestrengt wirken. Die Quittung kommt mit rund acht Litern Super an der Tankstelle. Die Wahl sollte also klar sein: Wer viel in der Innenstadt fährt und täglich laden kann, greift zum Hybrid, der Rest für 3100 Euro Aufpreis zum mächtigen Sechszylinder-Diesel. Der Hybrid summt ab 60.000 Euro los.

Sechs Jahre Garantie für alle Varianten

Unser Top-Modell mit absoluter Vollausstattung bilanziert mit 69.800 Euro. Angesichts Ausstattung und Technik noch immer günstig in dieser Fahrzeugklasse. Top: Alle haben sechs Jahre Garantie.