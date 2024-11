Gold und E-Bikes gestohlen: Zwei Einbrüche in Innsbruck beschäftigen die Polizei

Innsbruck – Zwei Einbrüche wurden der Polizei in Innsbruck angezeigt. Am Samstag zwischen 18.30 und 21.15 Uhr drangen demnach unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Mühlau ein. Dabei wurden Schmuck und Gold in unbekannter Schadenshöhe entwendet. Die PI Neu Arzl (Tel. 059133/7586) ersucht um zweckdienliche Hinweise bzw. Beobachtungen aus der Bevölkerung.